Malatya'da peynir bidonlarına gizlenmiş 12 kilo skunk ele geçirildi

Malatya Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerince, peynir bidonlarına gizlenmiş 12 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Ocak 2025 tarihinde Kale Uygulama Noktası'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada, peynir bidonlarının içine gizlenmiş 12 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili A.S. isimli şüpheli, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, “Gençlerimizi hedef alan zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına yönelik mücadelemiz, kararlılıkla ve azimle devam edecektir” ifadelerine yer verildi.