Malatya’da sağanak yağış hayatı felç etti

Malatya’daki sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi, kısa sürede su baskınlarına yol açtı. Kent genelinde birçok cadde ve sokak göle dönerken, bazı alt geçitler suyla doldu ve ulaşıma kapatıldı.

Özellikle çevre yolu üzerinde bulunan alt geçitlerde biriken su nedeniyle bazı araçlar tamamen suya gömüldü. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlara Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Ekipler, can kaybı yaşanmaması için yoğun çaba harcarken, suyla dolan alt geçitlerdeki araçlar çıkarıldı.

Yağış nedeniyle kentte çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı.

Yağışın ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bir bölümündeki tavan kaplamaları ise sızan su nedeniyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hastanede tahliye ve güvenlik önlemleri alındı.