Malatya’da şantiye işçileri arasında taşlı sopalı kavga: 4 yaralı

Kaynak: İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şantiyede işçiler arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, 01.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi Akçalı Sokak üzerinde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiye çalışanları arasında işe geç gelme mevzusu nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, sopalı kavgaya dönüşürken, kavgada 4 işçi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen bir grup işçiyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

