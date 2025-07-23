Malatya’da silah teşhiri yapan şüphelilere eş zamanlı operasyon: 29 gözaltı

Malatya'da sosyal medya üzerinden ve kamuya açık alanlarda silah teşhiri yapan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Ruhsatsız Ateşli Silahlar ile Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma Kanunu'na muhalefet" suçlarından 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 29 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tüfek, 3 adet kesici alet, 1 adet muşta, 904 adet tabanca fişeği, 55 adet av tüfeği fişeği, 9 paket havalı tabanca fişeği ele geçirildi. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.