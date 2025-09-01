Malatya'da silahlar konuştu

Vaka, akşam saatlerinde Battalgazi Mahallesi'nde gerçekleşti. Aralarında anlaşmazlık bulunan S.K., M.T. ile H.M.U., A.B. ve M.Y.B. Şehit Mehmet Özbek Çocuk Parkı önünde karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan münakaşa kısa sürede pompalı tüfeklerin kullanıldığı çatışmaya dönüştü.

Silah sesini işitenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kavgada tüfekten çıkan saçmalara hedef olarak yaralanan S.K., A.B. ve M.Y.B. ambulanslarla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis kuvvetleri kavgaya dâhil olan M.T. ve H.M.U.'yu ise gözaltına aldı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.