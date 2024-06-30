Malatya'da silahlı kavga

Kaynak: İHA
Malatya'da silahlı kavga

Malatya'da meydana gelen iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde 17.00 civarında A.Y. ile M.S.D., İ.U.Ç. arasında henüz bilenmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada açılan ateş sonucu A.Y. yaralanırken, zanlılar kaçarak bölgeden uzaklaştı. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, zanlılar yakalandı.
Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Kirişçi sokakta akşam saatlerinde meydana gelen diğer olayda ise bacağında silahlı vurulmuş halde bulunan bir şahıs hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahıs polise verdiği ilk ifadesinde tanımadığı kabalalık bir grubun saldırısına uğradığını belirttiği öğrenildi.
Olaylarla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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