Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, saat 23.30 sıralarında Cemal Gürsel Mahallesi Aspuzu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde karşılaşan iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi koluna isabet eden kurşunla yaralanırken, olayın zanlısı bölgeden kaçarak izini kaybettirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayın zanlısının yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.