Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: DHA
Malatya'da, iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada Ali Osman K. yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yakınca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Osman K.(25) ile arkadaşı M.B. arasında konteyner evde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.B. yanındaki tabancayla Ali Osman K.'ya ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Ali Osman K., silah seslerini duyanların ihbarı üzerine gelen ambulansla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan K.'nın durumunun iyi olduğu belirtildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli M.B.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

