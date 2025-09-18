Malatya'da silahlı kavga

Düzenleme: Kaynak: DHA
Malatya'da silahlı kavga

Malatya'da, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Zafer Mahallesi'nde yaşandı. Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan kurşun, Önder Pusat'a (30) isabet etti. Bacağından yaralanan Pusat, silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Son Haberler
TIR'la çarpışan otomobilde 3 kişi öldü
TIR'la çarpışan otomobilde 3 kişi öldü
Malatya'da silahlı kavga
Malatya'da silahlı kavga
Yolda kalan otomobil alev aldı
Yolda kalan otomobil alev aldı
Mert Hakan Yandaş: Aldığımız sonuçtan utanıyoruz
Mert Hakan Yandaş: Aldığımız sonuçtan utanıyoruz
Kredi kartı işlemlerinde faiz oranları değişti
Kredi kartı işlemlerinde faiz oranları değişti