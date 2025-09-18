Malatya'da silahlı kavga

Olay, gece saatlerinde Zafer Mahallesi'nde yaşandı. Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan kurşun, Önder Pusat'a (30) isabet etti. Bacağından yaralanan Pusat, silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.