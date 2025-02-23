Malatya’da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Malatya’da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı

Malatya'da aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde karşılaşan husumetli R.T., M.Y.G. ile Z.Ş., D.Y. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada R.T. aldığı bıçak darbesi sonucu yaralanırken, M.Y.G. pompalı tüfekle havaya bir el ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri 1 adet pompalı tüfek ele geçirirken, olaya karıştıkları değerlendirilen 3 kiiş gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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