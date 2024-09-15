Malatya'da sivil polis aracı ile cip çarpıştı, 1’i polis 4 yaralı

Kaza, Fahri Kayahan Caddesi üzerinde saat 01.00 sıralarında yaşandı. Alınan bilgilere göre, Yeni Bahar Caddesi'nden gelen 44 BY 788 plakalı Peugeot marka cip, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce bir yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nde görevli sivil polislerin içinde bulunduğu 44 EU 193 plakalı Ford marka minibüse çarptı.

OLAY YERİNE ANINDA MÜDAHALE

Kazanın hemen ardından ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, 1’i polis memuru olmak üzere 4 kişi ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri olup olmadığı henüz açıklanmadı.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazanın meydana geliş sebebini ve detaylarını araştırmak üzere inceleme başlattı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Fahri Kayahan Caddesi, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.