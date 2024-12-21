Malatya’da siyah kuşak heyecanı

Siyah kemer sınavında, Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan birçok önemli isim görev aldı. Federasyon temsilcileri arasında, Osman Merdem, Malatya İl Temsilcisi Nedim Türk, Terfik Çelik, Mustafa Tatar, Ali Köse, Yasin Duman, Kenan Tokmakoğlu, Mehmet Fatih Bidar, Ayhan Aydemir, Fethi Türk Güzeli, Mehmet Beyaz, Cahit Avşar, İlyas Mintaş ve Kadir Yıldırım gibi önemli isimler yer aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Engin Sarıkaya, düzenlenen sınavın Aralık ayında gerçekleştirildiğini belirterek, federasyon olarak 7 bölgede kuşak sınavları düzenlediklerini ve bu sınavlardan birini de deprem bölgesinde yapmayı tercih ettiklerini ifade etti. Sarıkaya, "Malatya’da 8 ilden 300 sporcu katıldı. Komisyon üyelerimiz ve sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Malatya İl Temsilcisi ve eski Avrupa Şampiyonu Nedim Türk, Malatya'nın bu büyüklükteki bir organizasyona ev sahipliği yapmasının önemini vurguladı. Türk, ayrıca organizasyonun gerçekleşmesinde katkı sağlayan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu ve Gençlik Spor Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Deprem bölgesi olan Malatya için bu organizasyonun ekstra bir anlam taşıdığını belirten Türk, katılan sporculara başarılar diledi.

Malatya’daki bu büyük organizasyon, sporun sadece fiziksel değil, aynı zamanda moral ve motivasyon kaynağı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Deprem gibi zorlu bir sürecin ardından sporun gücünden yararlanarak, spora olan ilgi ve katılımı arttırmak, bölgeye büyük bir moral kaynağı oldu. Katılımcıların gösterdiği performanslar ve emeği, sadece Malatya için değil, tüm Türkiye için bir örnek teşkil etti.

Malatya’daki sınav, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösterirken, Tekvando sporunun geleceği için önemli bir adım oldu.