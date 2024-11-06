Malatya'da şüphe uyandıran ölüm! Yurtta kalan kız, sabah olunca yurdun dışında ölü bulundu

Kaynak: İHA
Malatya'da şüphe uyandıran ölüm! Yurtta kalan kız, sabah olunca yurdun dışında ölü bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde şüphe uyandıran bir ölüm meydana geldi. 22 yaşındaki genç kız kaldığı yurt binasının önünde sabah saatlerinde ölü olarak bulundu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 22 yaşındaki genç kız yurt binası önünde ölü bulundu.

Olay, sabah 07.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci yurdu önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın 22 yaşındaki Hatice Tunç olduğu ve yurtta kaldığı tespit edilirken genç kızın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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