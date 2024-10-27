Malatya'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Malatya'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı

Malatya'da, ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 14.30 sıralarında Malatya-Ankara kara yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şeker Fabrikası yerleşkesi mevkiinden Ankara istikametine seyreden E.K. idaresindeki 44 T 0913 plaka ticari taksi ile aynı yöne ilerleyen A.S. yönetimindeki 46 LC 239 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada Tofaş'ta yolcu olarak bulunan İ.F.S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi bölgede yapılan yaralı daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı

Malatya'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı

Son Haberler
Emekçiler miting düzenledi: Borçlu değil alacaklıyız
Emekçiler miting düzenledi: Borçlu değil alacaklıyız
Konya’da 4 katlı apartmanda yangın paniği
Apartmanda yangın paniği
Arızalanan teknenin yardımına KIYEM ekipleri koştu
Arızalanan teknenin yardımına KIYEM ekipleri koştu
Dışişleri Bakanı Fidan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurulu
Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurulu