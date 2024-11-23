Malatya’da tır ile çapa motoru çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı var

Malatya'nın Arguvan ilçesinde tır ile çapa motorunun karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Arguvan-Arapgir karayolu Narmikan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Arapgir istikametine seyir halinde olan çapa motoru ile karşı yönden gelen tır çarpıştı. Kazada, Mehmet Çakmak olay yerinde hayatını kaybetti, Ö.K. ile İ.Ö. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi adli tıp kurumuna yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.