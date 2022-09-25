25 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Feci kaza. 3 ölü 3 yaralı

Malatya'da, TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 09:46
Takip Et

Malatya'da tırla hafif ticari araç çarpıştı. 3 ölü 1 yaralı

Feci kaza. 3 ölü 3 yaralı
+
Aa
-

Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolunda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen TIR ile hafif ticari araç Muratlı Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede araçta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanın 1 kişi ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.(DHA)
 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
1
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
2
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
3
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
4
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
5
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
﻿Torununun kınasına gelen yaşlı kadın çatışmanın ortasında kaldı
6
﻿Torununun kınasına gelen yaşlı kadın çatışmanın ortasında kaldı
﻿Torununun kınasına gelen yaşlı kadın çatışmanın ortasında kaldı
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
7
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
﻿Hamönü SYDV işçi alacak
﻿Hamönü SYDV işçi alacak
﻿Hamönü SYDV işçi alacak
﻿Avrupa'da heyecan yaratan keşif: Tam 1 milyon 400 bin yıllık
﻿Avrupa'da heyecan yaratan keşif: Tam 1 milyon 400 bin yıllık
﻿Avrupa'da heyecan yaratan keşif: Tam 1 milyon 400 bin yıllık
﻿Ağabeyi tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi
﻿Ağabeyi tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi
﻿Ağabeyi tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi
﻿Feci kaza. 3 ölü 3 yaralı
﻿Feci kaza. 3 ölü 3 yaralı
﻿Feci kaza. 3 ölü 3 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.