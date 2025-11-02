Malatya’da son 1 ayda ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 47 şüpheli tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 1-31 Ekim tarihleri arasında fiziki ve teknik takipli operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 42 bin 577 adet sentetik ecza hap, 14 kilo 610 gram esrar, 1 kilo 344 gram metamfetamin, 281 gram sentetik kannabinoid, 20 gram kokain, 8 gram skunk ile 5 adet ecstasy, 8 adet hassas terazi ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 47 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.