

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Fiziki takipli operasyonda belirlenen araç ve şüpheli şahıs durduruldu. Yapılan aramalarda bin 169 adet sentetik ecza ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.