Malatya'da 'torbacı' operasyonu. 21 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube ekipleri, şehirde 'torbacı' olarak isimlendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik inceleme başlattı. Ekiplerin 3 ay süren teknik ve fiziki takibi ile 21 şüpheli kişi tespit edildi. Ekipler, bu sabah şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik 21 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Düzenlenen operasyon sonrası adreste arama yapan ekipler, uyuşturucu hap, 102 gram kannabinoid, 17 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 140 fişek ele geçirdi. Yaşanan operasyon sonrası 21 şüpheli kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.