Malatya’da torbacı operasyonunda 6 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Malatya’da torbacı operasyonunda 6 tutuklama

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında dört ayrı operasyon düzenledi.

Fiziki ve teknik takip neticesinde gerçekleştirilen operasyonlar, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarını hedef aldı.

OPERASYONLARDA YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Toplam 14 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlar sırasında 6 ikamet ve 2 araçta arama yapıldı. Aramalarda, mobilya suntası içerisine gizlenmiş şekilde 5 kilo 359 gram metamfetamin, 11 bin 57 adet sentetik ecza, 36 gram esrar, 11 gram sentetik kannabinoid, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 216 fişek ele geçirildi.

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6 ZANLI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi. Emniyet birimleri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

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