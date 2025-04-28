Malatya’da torbacı operasyonunda 6 tutuklama

Fiziki ve teknik takip neticesinde gerçekleştirilen operasyonlar, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarını hedef aldı.
OPERASYONLARDA YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Toplam 14 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlar sırasında 6 ikamet ve 2 araçta arama yapıldı. Aramalarda, mobilya suntası içerisine gizlenmiş şekilde 5 kilo 359 gram metamfetamin, 11 bin 57 adet sentetik ecza, 36 gram esrar, 11 gram sentetik kannabinoid, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 216 fişek ele geçirildi.
6 ZANLI TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi. Emniyet birimleri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.