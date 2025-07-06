Malatya’da traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Malatya’da traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti

Malatya’nın Kuluncak ilçesinde meydana gelen traktör kazasında karı koca hayatını kaybetti.


Olay, akşam saatlerinde Kuluncak ilçesine bağlı Ciritbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Saim Çoban, 44 AFM 823 plakalı traktörüyle bahçede çalışma yaptığı sırada traktör, bahçe duvarından aşağı düşerek devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Saim Çoban olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi Muazzez Çoban (62) ise kaldırıldığı Hekimhan İlçe Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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