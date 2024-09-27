Malatya'da usulsüz yıkım yapan firmanın 5 sorumlusu tutuklandı

6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Doğanşehir ilçesinde, firmanın yıkım, enkaz kaldırma ve taşıma işlemlerinde usulsüzlük yaptığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin araştırmasında, firmanın ihale ve sözleşme olmaksızın 61 binanın yıkımını gerçekleştirdiği ve molozlarını geri dönüşüm firmasına sattığı belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Malatya merkezli olarak Ankara ve Elazığ illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13,5 milyon TL maddi menfaat sağlanarak kamuyu zarara uğrattığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.