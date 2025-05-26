Malatya’da uyuşturucu operasyonları

Kaynak: İHA
Malatya’da uyuşturucu operasyonları

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, beş ilçede düzenledikleri 6 ayrı narkotik operasyonunda, büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, beş ilçede düzenledikleri 6 ayrı narkotik operasyonunda, büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir ve Darende ilçelerinde düzenledikleri 6 ayrı narkotik operasyonunda, büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda 3 bin 253 kök haşhaş, 47 kök kenevir, 7 adet sentetik ecza hapı, 9 adet Captagon ve 5 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak planlanan "Narkotik Suçlardan Aranan Şahıs Uygulaması" çerçevesinde ise 5 yıla kadar diğeri 16 kişi ve 10 yıla kadar hapis cezası bulunan 2 kişiyle birlikte toplam 18 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin işlemlerine devam edildiği bildirildi.

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