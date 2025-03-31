Malatya’da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da polis tarafından zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 803,3 gram uyuşturucu madde ve 94 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan zanlılara yönelik operasyon düzenledi. Fiziki ve teknik takip sonrası yapılan operasyonda 1 cam şişe içerisinde 803,3 gram gamma-hidroksibütirat (GHB) uyuşturucu madde ve 94 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan İ.S., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.