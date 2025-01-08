Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, "sokak satıcısı" olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon başlattı.

Şüpheli adreslere yapılan baskınlarda, toplamda 4 kilo 818 gram sentetik uyuşturucu madde, 24 sentetik hap, 4 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Ayrıca, operasyon kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, yakalanan zanlılarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve operasyonun uyuşturucu ticaretinin engellenmesindeki önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ayrıca, elde edilen uyuşturucu maddelerin büyük miktarda olduğunu ve bu tür operasyonların, toplum sağlığını korumak adına kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.