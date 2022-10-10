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Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 15:38
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Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 5 tutuklama

Malatya'da uyuşturucu operasyonu
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Malatya’da, polis tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 farklı çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde 268 gram metamfetamin ve 349 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şahıstan 5’i tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile mücadele çerçevesinde, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 farklı çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen ikamet ve üst aramalarında, 4 parça halinde 268 gram metamfetamin, 349 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 420 TL ele geçirildi.

Konu ile ilgili gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen 7 şahıstan H.Y. ve O.Ö. isimli kişilere adli kontrol hükümleri uygulandı. T.Ö., E.Ö., E.A., A.D. ve H.D.A. isimli 5 şahıs ise tutuklandı.


(Kaynak: İHA)

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