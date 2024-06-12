Malatya’da yangın

Kaynak: İHA
Malatya’da yangın

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde dağlık bir alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerinin uzun çabası sonucu söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örüşkü Mahallesi’nde çıktı. Alınan bilgilere göre, bölgedeki dağlık bir alanda henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

aw226198-02.jpgRüzgarın da etkisiyle kısa süre içerisinde büyüyen yangın geniş bir alana yayılırken, yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

aw226198-04.jpgOrman İşletme Müdürlüğü ile 7. Ana Jet Üssü’nde görevli ekiplerinde destek verdiği yangın uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

aw226198-05.jpgYaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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