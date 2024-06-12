Malatya’da yangın

Yangın, öğle saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örüşkü Mahallesi’nde çıktı. Alınan bilgilere göre, bölgedeki dağlık bir alanda henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa süre içerisinde büyüyen yangın geniş bir alana yayılırken, yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Orman İşletme Müdürlüğü ile 7. Ana Jet Üssü’nde görevli ekiplerinde destek verdiği yangın uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.