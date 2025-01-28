Malatya'da yasa dışı silah ticareti operasyonu

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı silah ticareti ve temini yapan 2 kişinin iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca ve 250 adet fişek ele geçirilirken, S.L. ve İ.Y. gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

