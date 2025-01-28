Malatya'da yasa dışı silah ticareti operasyonu

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı silah ticareti ve temini yapan 2 kişinin iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca ve 250 adet fişek ele geçirilirken, S.L. ve İ.Y. gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı silah ticareti ve temini yapan 2 kişinin iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca ve 250 adet fişek ele geçirilirken, S.L. ve İ.Y. gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.