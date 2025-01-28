Malatya'da yasa dışı silah ticareti operasyonu

Kaynak: İHA
Malatya'da yasa dışı silah ticareti operasyonu

Malatya'da polis tarafından yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen zanlılara yönelik düzenlenen operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı silah ticareti ve temini yapan 2 kişinin iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca ve 250 adet fişek ele geçirilirken, S.L. ve İ.Y. gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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