Malatya'da yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yalnız yaşayan 72 yaşındaki kadın, kardeşi tarafından evinde ölü bulundu.


Olay, saat 19.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi Menekşe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayten Zubari'den (72) bir süredir haber alamayan kardeşi H.B.Ş., kontrol amacıyla kadının yaşadığı eve gitti. Eve giren H.B.Ş., kardeşini odada yerde hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.


Ayten Zubari'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

