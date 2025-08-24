Malatya’da yürek yakan kaza! Ölü ve yaralılar var

Düzenleme:
Malatya’da yürek yakan kaza! Ölü ve yaralılar var

Malatya-Ankara kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonrası kaza meydana geldi. Kazada Gülten Gülbaş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, Malatya-Ankara kara yolunda meydana geldi; yaralılar hastaneye, cenaze adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kaza, 12.30 sıralarında Malatya-Ankara kara yolu Akçadağ - Tigem mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyreden M.Y. (64) idaresindeki 06 VM 371 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Gölpınar istikametinden gelerek yola girmeye çalışan A.C. (25) yönetimindeki 44 ADS 240 plakalı Peugeot marka otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada Gülten Gülbaş olay yerinde hayatını kaybetti, M.Ç., A.C., Y.P.G. ve E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere, hayatını kaybeden Gülten Gülbaş'ın cenazesi ise adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

