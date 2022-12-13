Malatya'da zehir tacirlerine 14 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 14'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.