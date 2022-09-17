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Malatya’da zehir tacirlerine operasyon: 7 tutuklama

Malatya’da polis tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 7’si tutuklandı.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 12:05
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Malatya’da zehir tacirlerine darbe: 7 kişi tutuklandı

Malatya’da zehir tacirlerine operasyon: 7 tutuklama
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede yapılan üç ayrı operasyonda 88 gram metamfetamin, 5,94 gram sentetik kannobinoid, 503 gram kubar esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 200 adet sentetik hap, 3 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin TL ele geçirildi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.G., G.G., A.T., M.P., M.S., T.B. ve M.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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