Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Malatya'da meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Malatya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Recai Kutan Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, yol yapımı nedeniyle gidiş geliş çift şeride dönüştürülen yolda ilerleyen 3 araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan V. D. K.D. ve O.K. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza bedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken araçların çekici ile olay yerinden kaldırılması ile trafik yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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