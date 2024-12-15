Malatya’da zincirleme kaza

Kaynak: DHA

Malatya'da TIR, mikser kamyonu ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Malatya Akpınar Mahallesi yakılarındaki alt geçitti meydana geldi. Batuhan K. yönetimindeki 44 AFZ 951 plakalı otomobil, S.A. idaresindeki 33 NK 249 plakalı TIR ve T.G.'nin kullandığı 23 AFF 820 plakalı mikser kamyonu birbiriyle çarpıştı. Zincirleme kazada otomobil ise bariyerlere çarptı.

2.jpg

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler yaralanan otomobil sürücüsü Batuhan K. ile yanında bulunan Berdan Ü ve Baran K.'yi ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Berdan Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

1.jpg​​​​​​​

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Son Haberler
Muğla'da 34 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'da 34 kaçak göçmen yakalandı
Siverek'te otomobil atla çarpıştı
Otomobil atla çarpıştı
Kars’ta 11 köy yolu ulaşıma kapalı
Kars’ta 11 köy yolu ulaşıma kapalı
Suriye’de yeni dönem: Okullar özgürlük şarkılarıyla eğitime başladı
Suriye’de yeni dönem: Okullar özgürlük şarkılarıyla eğitime başladı
Yıllardır sağlıkla mücadele ediyordu! Ankara furyasını başlatan Turgut'un işte çarpıcı hayat hikayesi
Yıllardır sağlıkla mücadele ediyordu! Ankara furyasını başlatan Turgut'un işte çarpıcı hayat hikayesi