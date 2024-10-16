Malatya’daki deprem Elazığ’da paniğe neden oldu, vatandaş böyle kaçıştı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem Elazığ, Gaziantep ve Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde hissedildiği bildirildi.

Yerin 10,07 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Malatya’nın yanı sıra çevre illerde de paniğe neden oldu. Elazığ merkezdeki bir kırtasiyenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşların panik halde kaçıştığı görüldü.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Malatya Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya Kale merkezli 5.9 şiddetindeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Meydana gelen depremin hemen akabinde tüm ekiplerimiz saha taramalarını sürdürmektedir. Şu ana komuta merkezimize gelen herhangi bir olumsuz durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir" dedi.

BAKAN YERLİKAYA: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."