Malatya'daki depremin bilançosu ortaya çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edildiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), Malatya’nın Kale ilçesi olarak saptanan 5.9 büyüklüğündeki deprem, dün saat 10.46’da gerçekleşmişti.Yerin 10,07 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya’nın yanı sıra çevre illerde de hissedilmişti. Depremin hasara neden olup olmadığının belirlenmesi için saha taraması tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünkü depremin ardından hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgileri aktardı.

İlk belirlemelere göre 3 binada kısmi çökme meydana geldiğini belirten Kurum, "Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüze bağlı hasar tespit ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar bin 211 ihbar değerlendirilmiş; Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız" bilgisini aktardı.