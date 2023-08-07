Malatya'daki kadın cinayetinde 2 tutuklama

Malatya’da 44 yaşındaki nişanlısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın ve oğlu tutuklandı.Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi.

KAYNAK: İHA
Malatya'daki kadın cinayetinde 2 tutuklama

İddiaya göre, Evliyaoğlu Sokak'ta bulunan bir apartmanın zemin katında yaşayan A.B.’nin ikametine gelen nişanlısı Ulaş Kuruçay (44) ile kadın arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda A.B., nişanlısını bıçakla göğsünden yaraladı.

Kendisi de elinden yaralanan kadın, bulunduğu ikamete yakın bir noktadaki bir iş yerine suç aletiyle birlikte sığınarak Ulaş Kuruçay’ı öldürdüğünü belirtip su istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Ulaş Kuruçay kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan A.B. ise kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi’ndeki işlemleri sonrası gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olaya A.B.’nin daha önceki eşinden olan oğlu M.T.U.’nun da karıştığını belirledi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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