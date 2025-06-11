Malatya’dan 5 ayda 132 milyon dolarlık ihracat

Düzenleme: Kaynak: İHA
Malatya’dan 5 ayda 132 milyon dolarlık ihracat

Malatya'da 5 ayda yapılan 27 bin 104 ton kuru kayısı ihracatından 132 milyon dolar gelir kaydedildi.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, yılın ilk beş ayına ilişkin ihracat verilerini paylaştı. Özcan, özellikle nisan ayının ortalarında yaşanan zirai don nedeniyle ihracatta yaklaşık yüzde 50'lik bir gerilemenin söz konusu olduğunu belirtti.

gtg.jpgMayıs ayında gerçekleştirilen kuru kayısı ihracatının 3 bin 697 ton olduğunu ifade eden Özcan, bu dönemde 21 milyon 871 bin dolarlık döviz geliri sağlandığını söyledi. Kentte 5 ayda yapılan 27 bin 104 ton kuru kayısı ihracatından 132 milyon dolar gelir elde edildiğini aktaran Başkan Özcan, haziran ayının ilk haftasında ise yaklaşık 800 ton kuru kayısı ihracatı yapıldığını aktardı.

Zor bir dönemden geçtiklerini belirten Özcan, pazar kaybı yaşanmaması adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. Özcan ayrıca, 1 Ağustos 2024 tarihinden bu yana toplam 70 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini hatırlatarak, bu 9 aylık süreçte 337 milyon dolarlık gelir elde edildiğini söyledi. Başkan Özcan, hedeflenen gelirde kısmi bir gerilemenin olabileceğine dikkat çekti.

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