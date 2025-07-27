Malatya’dan Kahramanmaraş’taki orman yangınına destek

Yangının etkili olduğu bölgeye müdahale çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 32 ton kapasiteli bir su tankeri ile iki personel görevlendirildi.

Kahramanmaraş'ın destek talebine hızlı bir şekilde yanıt veren ekipler, yangın söndürme çalışmalarında aktif rol aldı. Malatya'dan gönderilen tanker, yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalara su desteği sağlarken, ekiplerin yangınlara müdahale çalışmalarının sürdürdüğü öğrenildi.