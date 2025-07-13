Malatyalı depremzedeler isyan etti: Devlet yoktu, hala yok!

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Malatya’da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentleri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Depremzedelerin sorunlarına dikkat çeken Kaya, iktidara çözüm çağrısında bulundu.

Ziyaret sırasında konuşan depremzede bir çift, yaşadıkları zorlukları gözyaşları içinde anlattı.

Konteynerde üç kış geçirdiklerini aktaran depremzede şöyle konuştu:

"Yani sorun çok büyüktü. Devlet yoktu yanımızda. En büyük acı oydu. Hiç devleti görmedik. Hâlâ da görmüyoruz. Yaklaşık üç senedir, üç kıştır konteynerde yaşıyoruz. Kışın buz gibi oluyor, klima açmak zorunda kalıyoruz. Her ay 3 bin 500-5 bin TL arasında sadece elektrik faturası ödüyoruz. Üstüne su, telefon, diğer faturalar geliyor. Yaşadığımız hayat gerçekten çok acı. Vatandaşlar gelip Malatya’nın halini görse, daha büyük sorunlarla karşılaşırlar.

"ELEKTRİK MÜHENDİSİ OĞLUM CAM FABRİKASINDA HAMALLIK YAPIYOR"

İki öğrenci okutuyoruz. Onlara mı yetişelim, kendimize mi bakalım, hayvanlarımıza yem mi alalım şaşırdık. Geçen yıl bir torba süt yemi 460 liraydı, şimdi 810 lira. Samanın tonu 2 bin 700 liradan 5 bin liraya çıktı. Yonca ise 5 bin 700 liraydı, şu anda 12 bin 500 lira. Biz zam yapamıyoruz çünkü vatandaş da alamıyor. Elektrik mühendisliği mezunu oğlum Aydın’da cam fabrikasında hamallık yapıyor. Kızım tam burslu ekonomi okuyor. Devlet okulu bile olsa masrafları karşılayamıyoruz."

"İKİ İNEĞİN SÜTÜYLE GEÇİNMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Depremzede kadın ise şunları söyledi:

"İki ineğin sütünden peynir yapıp satıyorum ama sattığımla aldığım birbirini karşılamıyor. Her gün yeme, samana, ota zam geliyor. Kendimden kısıyorum ki çocuklarımı kimseye muhtaç etmeyeyim. Düğünümüz var, nasıl yapacağız kara kara düşünüyoruz. Kızım KYK yurdunda kalıyor, aylık bin 950 TL ödüyoruz. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil ama yine de çok zorlanıyoruz."

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