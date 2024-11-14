Malatya'nın Kale ilçesinde deprem (14 Kasım 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'nın Kale ilçesinde deprem (14 Kasım 2024)

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 16.48 sıralarında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 16.48 sıralarında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Akuşağı mevkiindeki depremin 3.6 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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