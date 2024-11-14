Malatya'nın Kale ilçesinde deprem (14 Kasım 2024)

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 16.48 sıralarında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Akuşağı mevkiindeki depremin 3.6 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde deprem (13 Kasım 2024)
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 14, 2024
AKUSAGI-KALE (MALATYA) https://t.co/w9VuY7jLqw
14.11.2024, 16:48:22 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 3.6 km#Kandilli
Deprem uzmanı bir ili işaret etti: Fayların büyük bölümü buradan geçiyor