Malatya'nın Uluköy ilçesinde deprem (1 Kasım 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'nın Uluköy ilçesinde deprem (1 Kasım 2024)

Son dakika... Son dakika... Malatya'nın Uluköy ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Uluköy ilçesinde saat 16.53 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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