Malatya'nın Uluköy ilçesinde deprem (1 Kasım 2024)

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Uluköy ilçesinde saat 16.53 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 1, 2024
ULUKOY-(MALATYA) https://t.co/WTyNuSXxHD
01.11.2024, 16:53:43 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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