Malatya'nın Uluköy ilçesinde deprem (1 Kasım 2024)

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Uluköy ilçesinde saat 16.53 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.