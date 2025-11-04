Bu yıl 11. kez gerçekleştirilen Malatya Kitap Fuarı kapsamında Malatya’daydım. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin fuara katılan yazarlara özel olarak düzenlediği kültür gezine katıldım.

6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en çok yıkımın olduğu yerlerden birisi de Malatya’ydı. Resmi verilere göre, depremler sonucu Malatya’da bin 237 kişi hayatını kaybederken 6 bin 444 vatandaşımız da yaralanmıştı. Şehrin merkezindeki binaların çoğunluğu büyük felakette ya zarar görmüş ya da yıkılmış.

Geziye katılan yazar arkadaşlar ve bize eşlik eden mihmandarlarımızla yapımı bitmek üzere olan bir iş yerinin en üst katına çıktık. Oradan şehirdeki genel manzarayı görmek fırsatı yakaladım. Önce binanın dört bir yanında dolanarak şehri gözlemledim sonra da gözyaşlarımı tutarken göz kaslarımın nasıl sızım sızım sızladığı fark ettim. Ne anılar ne hayaller yok olmuş. Hayat durmuş. Güzel Malatya bir hayalet şehre dönüşmüş. Her yer şantiye alanı. İnşaatların sesi, beyinlere mıh gibi çakılıyor. Etraf toz duman.

Depremin izlerini silmeye çalışan evler yükseliyor ağır ağır şehirde. Binaların çoğunun kaba inşaatı bitmiş. Çalışmalar son sürat devam ediyor. Yapılan her bir binanın tuğlasında bir direniş her bir çatısında yeniden bir doğuş var. İnsanlar, umutlarını konuşturuyor. Gelecek yeniden filizleniyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Mevlüt Geleri, depremden bugüne kadar ve bundan sonraki süreçte neler yapacaklarını anlattı.

2023’teki depremin ardından 33 ay geçti. İnsan hafızasında travmaların bıraktığı derin izlerin kolay kolay silinemeyeceği günlerin ardından artık Malatya’nın yaraları çiçek açıyor. Günlerce sessizliğin hâkim olduğu güzel Malatya, artık eski günlerine dönmek için canla başla çalışıyor. Depremin bıraktığı koskoca enkaz temizleniyor. Şehrin ekonomisini ayakta tutmaya çalışan esnaf, kurulan konteyner kentlerde tezgâhlarının başında ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Vatandaşların birçoğu, inşaat süreci tamamlanan evlere yerleşmişler ancak hâlâ ‘konteyner’larda kalarak yaşamını sürdürenler de mevcut.

Gezi esnasında konuştuğum bazı vatandaşlar, şehrin eski şaşalı günlerine dönmesinin 5 yılı bulabileceğini söylüyor ancak yetkililer, çalışmaların bu hızla sürmesi halinde 1 yıl gibi bir süre zarfında büyük oranda şehrin yine o eski günlerine dönebileceğini belirtiyor. Malatya’daki gözlemlerim ve son durum bu.

Bizi şehirde en iyi şekilde ağırlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er başta olmak üzere gezimizin sorunsuz ve güzel bir şekilde tamamlanmasına sağlayan belediye personellerinden Nesrin Kabakaş ve adını bilmediğim çok sayıda kişiye emekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.