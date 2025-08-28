Malatyaspor Başkanı'ndan AKP'li vekile "Niye sizin zorunuza gidiyor" çıkışı

BERKMAN DULCAN / MALATYA

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Haşim Karadağ, AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'ye sosyal medya hesabından cevap vererek "Adli makamlara başvurunca hesap sorunca Malatya'nın hakkını savunurken Niye sizin zorunuza gidiyor" diye sordu.

Yeni Malatyaspor kulüp başkanı Haşim Karadağ, kendi sosyal medya hesabından Tüfenkci'ye şöyle cevap verdi:

"Sayın vekilim hırsızların avukatlığına soyunmuş, vekilim güven ortamı yok diyor 2 aylık yönetimimiz bu süre zarfında 11 milyon borçlar dahil ödeme yaptık, kimseden bir kuruş almadık Sayın vekilim Bu kulüp 10 yıldır soyulurken şu an borç 1.2 milyar olmuşken güven ortamı vardı da bu 2 ayda mı güven ortamı bitti biz mahkemeye verince hesap sorunca Malatya'nın hakkını savunurken bu Niye sizin zorunuza gidiyor bu hafta Malatya'ya bakan getirerek tehdit vari bir şekilde Eskinin üstünü çizin önünüze bakın diyerek diyerek mi Malatya'ya hizmet edeceksiniz bu hırsızları kollayacaksanız bunu yapmayın hırsızların avukatlığına soyunmayın vekilim güven ortamı yok diyorsunuz 2 aylık yönetimimiz bu 2 aylık süre zarfında 11 milyon civarı borçlar dahil ödeme yaptık kimseden de bir kuruş almadık Sayın vekilim Bu kulüp 10 yıldır soyulurken 1.2 milyar borç yapılırken güven ortamı vardı da bu 2 ayda mı güven ortamı bitti biz adli makamlara başvurunca hesap sorunca Malatya'nın hakkını savunurken Niye sizin zorunuza gidiyor bu hafta Malatya'ya bakan getirerek tehdit vari bir şekilde Eskinin üstünü çizin önünüze bakın diyerek diyerek mi Malatya'ya hizmet edeceksiniz hırsızları kollayacaksın. MALATYA Cumhuriyet Savcılığının 2025/ 18268 dosya numarası orada aynı zamanda avukatsınız Sayın vekilim vekaletinizi bu dosyaya Yeni Malatyaspor vekili olarak koyun ya da konuşursam Bunlar sokağa çıkamaz diyen hırsızın vekili olarak dosyaya koyun Sayın vekilim bu dosyayı inceleyin naylon fatura kara para dahil her şey var incelemeniz için sizi kulübe davet ettik İnşallah dediniz inceleyin burada bir iftira varsa Kapalı Çarşı'nın üzerinde elinizi öpüp bütün Malatya'da özür dileyeceğim Aksi takdirde Siz de üzerinize düşeni yapacak mısınız diğer talihsiz bir açıklama efsane Malatyaspor'un davası 20 sene sürdü diyorsunuz Ben onları kurtardım diyorsun Çok doğru söylüyorsun beni kurtarmadın ben Beraat ettim o dönemde oradaki Hırsızı savundun 20 ayda bitecek davayı 20 yıla yaydınız Hırsızı kurtarmak için ve bunda da muvaffak oldunuz inanın bu sefer muvaffak olamayacaksınız bütün belgeler bilgiler sağlama alındı İnşallah ucu birilerine dokunmaz Sayın vekilim kongre kararı alıyorum Güven ortamını oluşturacak bir yönetim yapmanızı bekliyorum gelmezseniz bizim hukukçu arkadaşlarımız bu göreve talip devam edecekler"