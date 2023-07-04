Malatyaspor genel kurula gidiyor

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yıllık olağan mali genel kurul toplantısının 15 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da, olağanüstü seçimli genel kurulun ise 16 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi.

Her iki genel kurul toplantısında da çoğunluk sağlanmaması halinde yıllık olağan mali genel kurulun 22 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da, olağanüstü seçimli genel kurulun ise 23 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi. (AA)