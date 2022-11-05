Malatyaspor-Gençberlirbiği: 4 gollü maçta 1 kırmızı kart

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
Malatyaspor, 36. dakikada Barış Başdaş'la öne geçti, 50. dakikadra Haqi Osman durumu 2-0 yaptı.
Maçı bırakmayan Gençlerbirliği, 55. dakikada Gökhan Gül, 66. dakikada da Gökhan Altıparmak'la beraberliği sağladı.
Karşılaşmanın 84. dakikasında Barış Baştaş kırmızı kart gördü.
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