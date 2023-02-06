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  • Yılmaz Vural 'Perişan haldeyim' diyerek duyurdu. Kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti

Yılmaz Vural 'Perişan haldeyim' diyerek duyurdu. Kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti

Depremde enkaz altında kalan Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 15:43
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Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan acı haber. Cansız bedenine ulaşıldı

Yılmaz Vural 'Perişan haldeyim' diyerek duyurdu. Kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş merkezli deprem Malatya'da da binaların yıkılmasına yol açtı.

Sabaha karşı meydana gelen depremde Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan da enkaz altında kaldı.

Türkaslan'ın eşi enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Saatler sonra ise Ahmet Eyüp Türkaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural,  "Rizespor maçı sonrası takıma 2 gün izin vermiştim. Oyuncuların birçoğu Malatya'da değildi. Bir tek ikinci kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan oradaydı. Eşini kurtarmışlar. Perişan haldeyim" açıklamasını yaptı.

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