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Malatyaspor'da ayrılık gerçekleşti

Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 16:22
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Malatyaspor'da Cihat Arslan dönemi sona erdi

Malatyaspor'da ayrılık gerçekleşti
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Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Cihat Arslan hocamızla sözleşmemizi karşılıklı olarak sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 

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