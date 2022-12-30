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Malatyaspor'da Hasan Özer istifa etti

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hasan Özer, istifa ettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 13:02
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Malatyaspor'da teknik direktör Hasan Özer istifa etti

Malatyaspor'da Hasan Özer istifa etti
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Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yeni Malatyaspor'a geldiğimiz günden beri takımımızın başarısı için elimizden geleni yaptık. Ben ve ekibim yaşadığımız onca problem ve sıkıntılara rağmen oyuncu grubumuzu hem taktiksel hem fiziksel hem de mental olarak maçlara hazırlamaya çalıştık. Yaşanan son olaylardan sonra sürdürülebilir bir ortamın olmadığı ve oyuncularımızı motive edecek hiçbir argümanımızın kalmadığını üzülerek ifade etmek zorundayım. Bu nedenle ekibimle beraber istifa etme kararını verdiğimizi belirtmek istiyorum."

Özer, kendilerine destek olan Yeni Malatyaspor'un yönetim kuruluna, oyuncularına, Malatya Valisi Hulusi Şahin'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve taraftarlara teşekkür ederek, bundan sonraki maçlarda Yeni Malatyaspor'a başarı diledi.

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