Malatya’yı sağanak teyakkuzu sardı!

Kaynak: İHA
Malatya’yı sağanak teyakkuzu sardı!

Malatya'da etkili olması beklenen sağanak yağış öncesi belediye ve ilgili kurumlar alarma geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni yağış uyarısı yaptığı kentte, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), İtfaiye Daire Başkanlığı ve Karayolları ekipleri muhtemel su baskınlarına karşı önlemlerini artırdı.

Özellikle dün yaşanan yoğun yağışta birçok aracın mahsur kaldığı sanayi alt geçidinde, su tahliyesinde kullanılan pompanın arızalanmasıyla yaşanan sorun giderildi. Arızanın onarılması için ekipler gece boyunca yoğun mesai harcadı.

Yetkililer, yağışların belli aralıklarla devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça su birikintisi oluşabilecek güzergahları kullanmamaları konusunda uyardı.

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